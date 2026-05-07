Huawei | benessere fitness e stile da portare al polso arriva Watch fit 5 Series?

Huawei ha annunciato l’arrivo della nuova serie di smartwatch Watch Fit 5 Series, progettata per offrire funzionalità dedicate alla salute e all’attività fisica. Il dispositivo combina tecnologie avanzate con un design curato, pensato per essere indossato quotidianamente. L’azienda ha reso noto che il prodotto sarà disponibile sul mercato a partire da maggio, con obiettivi di migliorare l’esperienza di chi cerca uno strumento versatile da polso.

Milano, 7 mag. (Adnkronos) - In collaborazione con Huawei Huawei presenta Huawei Watch fit 5 Series, un elegante dispositivo indossabile che unisce funzionalità avanzate per la salute e il fitness a un design alla moda. È il compagno perfetto al polso per esprimere il proprio stile, esplorare il fitness e monitorare il proprio benessere in ogni momento. Colori vibranti e un ampio display ultra-luminoso definiscono un nuovo stile: Huawei Watch fit 5 Series trasmette un'energia giovanile attraverso una gamma di colori vivaci. Huawei watch fit 5 è disponibile in cinque varianti colore: grigio-verde, viola, verde, bianco e nero. Huawei watch fit 5 Pro, invece, si mette in mostra nelle varianti arancione, bianco e nero.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Huawei: benessere, fitness e stile da portare al polso, arriva Watch fit 5 Series? Huawei Watch GT 6 Pro vs Huawei Watch Fit 5 Pro Notizie correlate Huawei Watch Fit 5, lo smartwatch evolve in icona di stile urbanoHuawei alza il sipario su una nuova generazione di dispositivi indossabili, pronta a debuttare il 7 maggio a Bangkok durante l’evento globale “Now Is... Huawei Band 11 Series: completi fitness tracker low costHuawei ha presentato la nuova Band 11 Series composta dal modello standard e dalla variante Pro. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Huawei, la nuova serie Huawei Watch Fit 5 arriverà il 7 maggio; Huawei punta su moda e wearable: HUAWEI WATCH FIT 5 debutterà il 7 maggio con una capsule firmata LAG WORLD [Promo lancio]; Huawei annuncia che la nuova serie HUAWEI WATCH FIT 5; Huawei Watch Fit 5 e Fit 5 Pro pronti al lancio: cosa offrono i nuovi smartwatch. Huawei: benessere, fitness e stile da portare al polso, arriva Watch fit 5 Series?Milano, 7 mag. (Adnkronos) - In collaborazione con Huawei Huawei presenta Huawei Watch fit 5 Series, un elegante dispositivo indossabile che unisce ... iltempo.it Huawei Watch Fit 5 Series arriva in Italia: benessere, stile e pagamenti dal polsoDalla vetta del mercato globale al polso degli italiani: la nuova serie combina monitoraggio avanzato della salute, fitness evoluto e pagamenti contactless a partire da 199 euro ... ilsole24ore.com Giovedì 7 maggio Huawei lancia a Bangkok la nuova serie dei Watch Fit 5: tutto quello che c'è da sapere - facebook.com facebook Fari intelligenti e a colori: a cosa serve la tecnologia Huawei Xpixel x.com