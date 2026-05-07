Un uomo di 47 anni di Firenze è stato condannato a otto mesi di carcere e a pagare 2.000 euro di risarcimento per aver diffuso video intimi della ex moglie dopo averla scoperta con un altro uomo. La sentenza è stata emessa dal tribunale della città toscana, dopo che il 47enne aveva registrato e condiviso le immagini senza il consenso della donna.

Firenze, 7 maggio 2026 – Otto mesi di carcere e 2mila euro di danni. È la condanna che il giudice del tribunale di Firenze ha inferto a un 47enne fiorentino accusato di revenge porn nei confronti della ormai ex moglie. I fatti risalgono a qualche anno fa: l’uomo entrò nella stanza da letto del suo appartamento e trovò nel letto l’allora moglie nuda in compagnia di un altro uomo. La prima reazione del 47enne fu quella di afferrare il cellulare e riprendere la scena con un video. Immagini che successivamente – senza il consenso della donna di 52 anni – fecero il giro di molte chat, e furono inviate anche alla figlia e al fratello di lei. La condanna per revenge porn.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Scopre la moglie con l’amante e li riprende in video, condannato per revenge porn

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