Un uomo è finito sotto processo per aver filmato la moglie, scoperta con un altro uomo nel loro letto, e aver inviato le immagini alla figlia e al cognato. L’episodio è avvenuto a Firenze e risale a qualche tempo fa, quando l’uomo ha registrato la scena e poi condiviso i video con persone a lui vicine. La vicenda riguarda un caso di revenge porn, ora oggetto di procedimento legale.

Firenze, 10 aprile 2026 – È entrato nella stanza e ha trovato nel suo letto la (ormai ex) moglie nuda e in compagnia di un uomo. La prima reazione del 47enne è stata quella di afferrare il cellulare e riprendere la scena con un video. Immagini che successivamente – senza il consenso della donna di 52 anni – hanno fatto il giro di molte chat, e sono state inviate anche alla figlia e al fratello di lei. I fatti risalgono a qualche anno fa, e sono avvenuti nel Fiorentino. La coppia, ormai separata, si è ritrovata ieri in aula davanti al giudice del tribunale di Firenze. L’ex marito – difeso dall’avvocato Antonio Benvenuti – è infatti accusato... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Filma la moglie con l’amante e manda le immagini alla figlia e al cognato. A processo per revenge porn

Tormenta l’amante della moglie con video hot: a processo per stalking e revenge pornCivitanova Marche, 16 gennaio 2026 – Dopo aver scoperto che la moglie aveva una relazione con un uomo sposato, avrebbe cominciato a tormentare lui e...

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8 years married,he never came home.In her room with another, handed divorce. She signed, he went mad

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