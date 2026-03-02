Cosa unisce il mondo dei Manga e Mozart? Un concerto al Conservatorio di Milano grazie a un trio di tamburi sacri giapponesi

Milano, 2 marzo 2026 – Molto più di un concerto, è l'evento clou della rassegna Piano Olimpico, " Manga Mozart" in programma venerdì 6 marzo alle ore 20.45 nella Sala Verdi del Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano. I protagonisti saranno il trio jazz Freak Machine di Giovanni Falzone, con Giuseppe La Grutta al basso elettrico e Riccardo Tosi alla batteria, i Munedaiko, trio di tamburi sacri giapponesi, formato da Mugen, Naomitsu e Tokinari Yahiro), e la sezione fiati del collettivo monzese Sugarino Project. Più di un concerto, Manga Mozart è un vero e proprio show, un viaggio mozartiano in un luogo sconosciuto allo stesso Mozart: i. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

