Incendio nella casa delle mamme detenute con figli piccoli | le fiamme nel locale lavanderia

Un incendio ha colpito la lavanderia dell’Icam, l’istituto che ospita mamme detenute con bambini piccoli, situato in via Macedonio Melloni. Le fiamme si sono diffuse nel locale dedicato alle faccende domestiche, creando panico tra le presente. Le cause dell’incendio sono ancora da accertare, ma le autorità stanno indagando sul motivo che ha scatenato le fiamme. Nessuno si è fatto male, ma i danni sono ingenti. I soccorritori sono intervenuti immediatamente.

Milano – Incendio nel locale lavanderia dell'Icam, l'Istituto a custodia attenuata che ospita mamme detenute con i loro figli fino a 10 anni, in via Macedonio Melloni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con 4 mezzi, carabinieri e 118. Nessuno, si apprende al momento, è rimasto ustionato né intossicato. Le fiamme si sono sprigionate nel locale adibito al lavaggio dei vestiti per cause ancora da accertare e sono state domate prima che potessero estendersi in altre zone della struttura. I vigili del fuoco sono ancora in via Melloni per mettere in sicurezza la palazzina mentre in strada sono parcheggiati diversi mezzi di polizia penitenziaria, verosimilmente pronti ad accogliere gli ospiti nell'eventualità di un trasferimento in altre sedi.