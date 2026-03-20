Lombardia la doppia emergenza oltre le sbarre Educatori e agenti sotto organico | in carcere il doppio dei detenuti

In Lombardia, il rapporto tra detenuti e agenti di polizia penitenziaria si attesta a circa 2,44 a persona, facendo della regione una delle più colpite in Italia. La carenza di personale è evidente, con educatori e agenti sotto organico che gestiscono un numero di detenuti superiore alla media nazionale. La situazione si verifica in diversi istituti penitenziari, dove il personale fatica a mantenere il controllo e garantire le attività quotidiane.

Milano, 20 marzo 2026 – Con una media di 2,44 detenuti per agente, la Lombardia è tra le regioni peggiori in termini di rapporto tra detenuti e agenti di polizia penitenziaria in Italia. A confermarlo è l’ultimo rapporto di Antigone, “Senza respiro“. Secondo i dati riportati nelle schede trasparenza del Ministero aggiornate a maggio 2025, manca il 16% delle unità previste in pianta organica. Se gli agenti sono ovunque in sotto-organico, la Lombardia è, insieme a Lazio ed Umbria, quella in cui, in rapporto alle presenze, ci sono meno agenti. Quanto al singolo istituto, i dati possono variare: a Brescia, ad esempio, al Nerio Fischione, a dicembre risultavano 1,85 detenuti per agente, quindi meglio della media lombarda e in linea con la media italiana; al contrario, a Bollate (Milano) il rapporto arrivava a 3,25. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Lombardia, la doppia emergenza oltre le sbarre. Educatori e agenti sotto organico: in carcere il doppio dei detenuti Articoli correlati Carcere, il futuro oltre le sbarre. Sì alla rieducazione dei detenutiNon solo privazione della libertà, ma anche rieducazione che può avvenire attraverso varie attività da svolgere in carcere. Droga in carcere, rivolta dei detenuti contro gli agenti per evitare le perquisizioni“Successivamente ai proficui interventi repressivi del giugno, novembre e dicembre 2025, nonché del gennaio e degli inizi di febbraio 2026, permane... Una selezione di notizie su Lombardia la doppia emergenza oltre le... L’emergenza infermieri. Emorragia post-Covid. Via oltre tremila all’annoLa situazione lombarda nella giornata dedicata alle vittime del Coronavirus. Nelle università pochi candidati. Il sindacato: Siamo come in pandemia. msn.com Lombardia. Snami: L’Agenzia regionale dell’emergenza urgenza mortifica la professioneVito D’Angelo, responsabile nazionale Snami del 118, e Nino Grillo, dell’esecutivo nazionale e operatore del 118, criticano il documento dell’Agenzia regionale della Lombardia dell’emergenza urgenza ... quotidianosanita.it