Fiori e ortofrutta restyling del polo commerciale | partiti lavori dei mercati di Taviano
Sono iniziati i lavori di ristrutturazione presso il mercato comunale floricolo di Taviano, con la costruzione di un nuovo capannone destinato alle attività degli operatori. I lavori prevedono anche interventi di adeguamento, messa in sicurezza e riqualificazione delle aree vicine. Il progetto riguarda l’intera area del polo commerciale, che comprende anche il settore dei fiori e dell’ortofrutta. Le operazioni sono in corso in questi giorni.
TAVIANO - Sono iniziati in questi giorni i lavori presso l’area del mercato comunale floricolo di Taviano per la realizzazione di un nuovo capannone che ingloberà le attività degli operati al fine di completare poi le opere dia adeguamento, messa in sicurezza e riqualificazione dell’adiacente.🔗 Leggi su Lecceprima.it
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