Fiori e ortofrutta restyling del polo commerciale | partiti lavori dei mercati di Taviano

Sono iniziati i lavori di ristrutturazione presso il mercato comunale floricolo di Taviano, con la costruzione di un nuovo capannone destinato alle attività degli operatori. I lavori prevedono anche interventi di adeguamento, messa in sicurezza e riqualificazione delle aree vicine. Il progetto riguarda l’intera area del polo commerciale, che comprende anche il settore dei fiori e dell’ortofrutta. Le operazioni sono in corso in questi giorni.

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