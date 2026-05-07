54esima festa della fragola dell’ortofrutta e dei fiori a Camposampiero
Dal 8 al 17 maggio 2026 si terrà a Camposampiero la 54ª Festa della Fragola, dell’Ortofrutta e dei Fiori. L’evento durerà dieci giorni e proporrà esposizioni di fragole, fiori e prodotti ortofrutticoli. Durante la manifestazione si svolgeranno anche spettacoli musicali, iniziative gastronomiche e attività pensate per tutte le età. La festa si svolge ogni anno, attirando visitatori da diverse zone.
Dall’8 al 17 maggio 2026 torna l’appuntamento più dolce della primavera: dieci giorni dedicati alle eccellenze del territorio tra fragole, fiori, musica, gastronomia e intrattenimento per tutte le età.DoveCamposampiero (PD)Quando 8, 9 e 10 maggio;15, 16 e 17 maggio.? TUTTE LE SAGRE, FESTE E.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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