54esima festa della fragola dell’ortofrutta e dei fiori a Camposampiero

Dal 8 al 17 maggio 2026 si terrà a Camposampiero la 54ª Festa della Fragola, dell’Ortofrutta e dei Fiori. L’evento durerà dieci giorni e proporrà esposizioni di fragole, fiori e prodotti ortofrutticoli. Durante la manifestazione si svolgeranno anche spettacoli musicali, iniziative gastronomiche e attività pensate per tutte le età. La festa si svolge ogni anno, attirando visitatori da diverse zone.

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Dall’8 al 17 maggio 2026 torna l’appuntamento più dolce della primavera: dieci giorni dedicati alle eccellenze del territorio tra fragole, fiori, musica, gastronomia e intrattenimento per tutte le età.DoveCamposampiero (PD)Quando 8, 9 e 10 maggio;15, 16 e 17 maggio.? TUTTE LE SAGRE, FESTE E.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate "Fragolosa", la Festa della Fragola a ButtapietraA Buttapietra, nel veronese, torna la Festa della Fragola con la sua seconda edizione, in programma dall’1 al 3 maggio 2026. Arma dei carabinieri protagonista alla Festa dei Fiori e della SicurezzaDomenica 19 aprile si è tenuta l’inaugurazione della ventinovesima Festa dei Fiori e della quarta Festa della Sicurezza. Altri aggiornamenti Si parla di: Festa della fragola sempre più ricca, due palchi per la kermesse: tre postazioni per la vendita delle ceste. Camposampiero in festa: Qui si scopre la bellezzaOttant’anni trascorsi al fianco dei più fragili. Ieri, in via Antonelli, la Camposampiero, fondata nel 1946, ha festeggiato un traguardo eccezionale, frutto di passione e dedizione per l’ultimo ... lanazione.it Sempre accanto ai giovani. Camposampiero in festa. Ottant’anni d’impegno20 gennaio 1946, nulla si possedeva. Solo la buona volontà e una fiducia illimitata nella Divina Provvidenza. Tanto bastava allora per costruire qualcosa. Nacque così, in quel tempo di niente ... lanazione.it