Fiori di zucca come cucinarli | ricette classiche

Con l’arrivo della stagione calda, i fiori di zucca fanno capolino nei mercati e sulle tavole degli italiani. Questi delicati fiori, che si trovano principalmente da maggio in poi, sono apprezzati per la loro leggerezza e colore, e vengono utilizzati in diverse ricette tradizionali. La loro presenza segnala l’inizio di un periodo di pasti più freschi e stagionali, tipici delle cucine estive.

I fiori di zucca ci ricordano subito che è arrivata la bella stagione. Da maggio in poi compaiono nei banchi del mercato, delicatissimi al tatto, e colorano le tavole estive. Sono buonissimi e si cucinano in tanti modi diversi: vediamo allora come prepararli, dalle versioni più classiche e amate alle interpretazioni più semplici e veloci da portare in tavola. Fritti, in pastella e ripieni: la versione classica più amata. Iniziamo dal più iconico: se pensiamo ai fiori di zucca, il piatto per eccellenza è la versione fritta. È la preparazione che più di tutte ne esalta la delicatezza, e che da generazioni mette d’accordo grandi e piccoli. La...🔗 Leggi su Dilei.it

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Zucchina: La Regina della Versatilità in Cucina tra Ricette Tradizionali, Proprietà e Segreti Chef

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