I legumi rappresentano una fonte di proteine vegetali ricca di nutrienti, ma spesso risultano poco presenti nelle abitudini alimentari quotidiane. La loro introduzione nei pasti può sembrare semplice, ma molte persone incontrano difficoltà nel prepararli e nel trovare il modo giusto per incorporarli nel menu di tutti i giorni. Conoscere tecniche di cottura e ricette può aiutare a valorizzarli e renderli un elemento comune sulle tavole.

Le zuppe sono il modo più semplice per usare i legumi con continuità. Basta partire da un soffritto leggero, aggiungere verdure di stagione e unire legumi già cotti o secchi (ammollati), coprendo con acqua o brodo. Lenticchie e ceci funzionano particolarmente bene: le prime si sfaldano e creano una consistenza cremosa, i secondi restano più corposi. Un filo d’olio a crudo e spezie come rosmarino o paprika aiutano a dare carattere senza bisogno di altro. Quando si vuole qualcosa di più leggero o diverso dal solito, basta frullare. I legumi cotti si possono unire a una base di verdure (zucca, zucchine, carote) e poi frullare fino a ottenere una crema liscia.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Come portare a tavola più legumi (e come cucinarli)

Hummus colorati e tahini fatta in casa | Laboratorio di cucina vegetale

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