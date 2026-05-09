Il portiere spagnolo, diventato capitano e figura centrale nel mantenere la salvezza, ha ribadito il desiderio di restare in squadra. Tuttavia, il giovane portiere italiano, che sta spingendo per una maglia da titolare, sembra avere altri piani. La società si trova davanti a una scelta difficile, mentre le trattative tra le parti sono ancora in corso. La porta tra i due portieri rimane un tema caldo nel mercato attuale.

Un altro Ronaldo in bianconero? La Juventus monitora Cristiano Jr, ma la corsa al talento è affollatissima Bastoni verso la permanenza all’Inter, aumentano i dubbi sul Barcellona: la posizione dei nerazzurri ha spiazzato i Blaugrana Capello sulla corsa Champions: «Milan in difficoltà, la Roma ha trovato il suo 9. Juve? Serve Yildiz» Un altro Ronaldo in bianconero? La Juventus monitora Cristiano Jr, ma la corsa al talento è affollatissima Bastoni verso la permanenza all’Inter, aumentano i dubbi sul Barcellona: la posizione dei nerazzurri ha spiazzato i Blaugrana Mourinho pronto a tornare al Real Madrid? Minestre riscaldate o ricette vincenti? Il grande dilemma dei ritorni in panchina Ajax, come sta andando la stagione dei giocatori in prestito.🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Fiorentina, il rebus della porta: De Gea vuole restare, ma Martinelli spinge

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