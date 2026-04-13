Fiorentina-Lazio le pagelle De Gea chiude la porta Gosens decide

Nella partita tra Fiorentina e Lazio, il portiere della Fiorentina ha ricevuto un voto di 7,5, grazie alle parate decisive che hanno contribuito a mantenere il risultato. Gosens, invece, si è distinto con una prestazione che ha influito sul risultato finale. La gara si è svolta a Firenze e ha visto entrambe le squadre impegnate a cercare punti importanti in campionato.

Firenze, 13 aprile 2026 – De Gea 7,5 – Sarebbe di una banalità assoluto dire che ci sono le sue mani sulla salvezza. Non solo in questa gara. Risponde subito da campione su Zaccagni, poi in uscita è coraggioso, ma torna decisivo su Cancellieri con una parata da hockey, chiudendo i ‘gambali’. La parata più difficile sulla testata ravvicinata di Ratkov che rimbalza sul terreno viscido ma David la respinge da par suo. Sicuro nel finale su Pedro, blindando il risultato. Dodò 6 – Si perde Zaccagni subito in avvio, ma De Gea lo toglie dai guai. Poi, sistemate le distanze con Harrison, prende spesso vantaggio sulla corsia e dialoga bene con l’inglese.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Fiorentina-Lazio, le pagelle. De Gea chiude la porta, Gosens decide Leggi anche: Fiorentina batte la Lazio (1-0) con il gol di Gosens e le parate di De Gea. Salvezza più vicina. Pagelle Fiorentina-Lazio 1-0: Gosens gol salvezza, Ratkov e Zaccagni sbattono su De GeaLa Lazio perde per uno a zero contro la Fiorentina nella 32esima giornata di Serie A. Argomenti più discussi: Fiorentina, Kean ci prova. Parisi un mistero; Fiorentina-Lazio: probabili formazioni e statistiche; Dove vedere Fiorentina-Lazio e tutto lo sport in tv del 13 aprile; Fiorentina-Lazio, le probabili formazioni della partita di Serie A. Vittoria pesantissima per la Fiorentina! Gosens stende la Lazio e porta i viola a +8 dalla zona retrocessione. Successo decisivo per la salvezza - facebook.com facebook #Fiorentina-Lazio diretta Serie A: i viola si avvicinano alla salvezza x.com