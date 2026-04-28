CdS – Gasperini vuole Pellegrini e spinge per il rinnovo Ma il futuro è un rebus

Il tecnico della squadra di calcio desidera mantenere in rosa un centrocampista e sta cercando di convincerlo a rinnovare il contratto. La trattativa è ancora in corso e il futuro del giocatore resta incerto. La società sta valutando diverse opzioni, ma non ci sono ancora decisioni definitive. La situazione contrattuale del calciatore è al centro delle discussioni tra le parti coinvolte.

2026-04-28 08:02:00 Fa notizia quanto riportato poco fa dal Corriere dello Sport: ROMA – Le ultime due carte di Lorenzo. Una stagione vissuta tra alti, bassi e responsabilità, ma anche segnali chiari, concreti, che non sono sfuggiti a Gasperini. Pellegrini si gioca tutto nel finale: il futuro, il suo posto nella Roma. Il centrocampista è fermo ai box, l’infortunio lo tiene lontano dal campo e lo costringe a guardare da fuori la rincorsa europea dei compagni. Ma nella testa c’è già il conto alla rovescia: spera di rientrare tra due settimane contro il Parma, anche se la previsione più realistica porta dritta al derby. Un ritorno dal peso specifico enorme, emotivo prima ancora che tecnico.🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - CdS – Gasperini vuole Pellegrini e spinge per il rinnovo. Ma il futuro è un rebus Notizie correlate Leggi anche: Roma, caso Pellegrini: Gasperini chiede il rinnovo, ma l’ingaggio va tagliato Roma, rebus Pellegrini: il rinnovo passa da un taglio dello stipendio del 60%Il destino di Lorenzo Pellegrini e della Roma entra negli ultimi 60 giorni di una storia d’amore iniziata nel 2005. Altri aggiornamenti Gasperini vuole Pellegrini e spinge per il rinnovo. Ma il futuro è un rebusROMA - Le ultime due carte di Lorenzo. Una stagione vissuta tra alti, bassi e responsabilità, ma anche segnali chiari, concreti, che non sono sfuggiti a Gasperini. Pellegrini si gioca tutto nel finale ... corrieredellosport.it Roma, Gasperini vuole il rinnovo di Pellegrini. Champions, stasera c'è PSG-BayernIl giocatore ha il contratto in scadenza a giugno. Dove vedere la prima semifinale di Coppa. Masters 1000 Madrid, quando si gioca. Alcaraz può saltare anche Wimbledon ... corrieredellosport.it