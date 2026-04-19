Pisa-Genoa | rossoblu senza l' ossatura Le scelte di De Rossi

Nel confronto tra Pisa e Genoa, il team ospite si presenta con molte assenze a causa delle squalifiche decise dal giudice sportivo, che ha fermato alcuni dei giocatori chiave. La formazione rossoblù, che aveva pareggiato all’andata, si presenta quindi con cambi significativi rispetto alla squadra scesa in campo in precedenza. La partita si preannuncia diversa rispetto a quella dell’andata, con un nuovo allenatore alla guida e nuovi protagonisti in campo.

Completamente diverso il Pisa rispetto alla gara di andata che terminò 1-1 al Ferraris. C'è un'altra guida tecnica e ci saranno altri protagonisti viste le importanti squalifiche che falcidiano la formazione rossoblu: il giudice sportivo, infatti, ferma Malinovskyi, Frendrup e, ovviamente.🔗 Leggi su Genovatoday.it De Rossi-Genoa: si è preso una grande responsabilità! Notizie correlate Genoa-Sassuolo: rossoblù padroni del proprio destino. Le scelte di De Rossi nella sfida tra campioni del mondoCon gli emiliani all'andata arrivò la prima vittoria in questo campionato della formazione rossoblù che aveva appena esonerato Vieirà e aspettava... Leggi anche: Genoa-Torino: le scelte di De Rossi e Baroni Altri aggiornamenti Temi più discussi: Pronostico Pisa-Genoa quote della 33ª giornata di Serie A; O vince o perde: a Pisa arriva un Genoa che da due mesi non conosce mezze misure. I motivi; Il tifo risponde presente. Pubblico delle grandi occasioni per Pisa-Genoa: Esaurita Curva Nord e Curva Sud, si va verso l'esaurimento anche in tribuna inferiore; Biglietti Pisa-Genoa, già esaurito il settore ospiti. Pisa-Genoa: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie ANel 33° turno di campionato i toscani ospitano il Grifone alla Catilar Arena. Ultima spiaggia per Hiljemark mentre De Rossi vuole la salvezza aritmetica ... tuttosport.com O vince o perde: a Pisa arriva un Genoa che da due mesi non conosce mezze misure. I motiviL’ultimo pareggio dei rossoblù risale addirittura a metà febbraio, lo 0-0 di Cremona: da allora sono arrivati quattro successi e tre stop ... primocanale.it Pisa arriviamo! di Laura Dessì Presidente Genoa Club Sardegna - facebook.com facebook Genoa, De Rossi mette il mirino sul Pisa: «La vittoria sarebbe il match point salvezza» x.com