Genoa-Sassuolo | rossoblù padroni del proprio destino Le scelte di De Rossi nella sfida tra campioni del mondo
Nel match tra Genoa e Sassuolo, i padroni di casa si trovano in una posizione favorevole in classifica, con la possibilità di determinare il proprio destino. All'andata, il Genoa ha ottenuto la prima vittoria stagionale, dopo aver esonerato l’allenatore precedente e affidato la squadra a un nuovo tecnico. La gara si è disputata con la presenza di una coppia di dirigenti che ha assunto ruoli di rilievo nel progetto.
Con gli emiliani all'andata arrivò la prima vittoria in questo campionato della formazione rossoblù che aveva appena esonerato Vieirà e aspettava l'arrivo di De Rossi affidandosi alla strana coppia Criscito-Murgita. La stagione del Grifone è cominciata proprio dai neroverdi, ecco perchè fare tre. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
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Dalle parole di De Rossi alle ultime in vista della sfida tra Genoa e Sassuolo in programma domenica alle 12:30. Buoncalcioatutti! x.com