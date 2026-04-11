Genoa-Sassuolo | rossoblù padroni del proprio destino Le scelte di De Rossi nella sfida tra campioni del mondo

Nel match tra Genoa e Sassuolo, i padroni di casa si trovano in una posizione favorevole in classifica, con la possibilità di determinare il proprio destino. All'andata, il Genoa ha ottenuto la prima vittoria stagionale, dopo aver esonerato l’allenatore precedente e affidato la squadra a un nuovo tecnico. La gara si è disputata con la presenza di una coppia di dirigenti che ha assunto ruoli di rilievo nel progetto.