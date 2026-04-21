Negli ultimi tempi si assiste a un cambiamento nel modo di affrontare la salute, passando dalla semplice diagnosi alla prevenzione attiva. La medicina d’iniziativa si sta consolidando grazie a iniziative di aziende farmaceutiche che promuovono screening e controlli preventivi. Tra chi non si rende conto di essere potenzialmente a rischio ci sono persone che non hanno mai effettuato analisi come quella del colesterolo o visitato un ambulatorio, lasciando scoperti eventuali problemi di salute.

Il paziente che non sa di essere tale è il più difficile da raggiungere (e il più esposto). È la persona che non ha mai fatto un’analisi del colesterolo, che non ha mai messo piede in un ambulatorio, che continua a vivere ignara di un rischio che i dati già conoscono. Intercettarla, restituirle un’informazione clinicamente rilevante e accompagnarla verso un percorso di cura: questa è la promessa della medicina d’iniziativa, spesso evocata, ma difficilmente tradotta in azione concreta. Novartis lo ha fatto, in partnership con l’Asl Roma 2, costruendo un modello che la III edizione degli Healthcare Awards, organizzati da Healthcare Policy e Formiche, ha voluto riconoscere con il premio “Medicina d’Iniziativa”.🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Dai dati alla prevenzione attiva. La medicina d’iniziativa prende forma con Novartis

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