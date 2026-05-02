In quindici anni, l’organizzazione Tennis & Friends ha organizzato circa 385mila controlli medici gratuiti, promuovendo la prevenzione attraverso lo sport. Tra i casi trattati, c’è chi grazie a una visita cardiologica ha potuto tornare a pedalare, come raccontato dal rappresentante dell’associazione. La maggior parte delle persone coinvolte ha beneficiato di questi check-up, che hanno permesso di individuare e gestire varie condizioni di salute senza costi.

L’edizione 2025, la quindicesima, ha registrato 120mila visitatori in un solo weekend al Foro Italico di Roma, con 86 strutture sanitarie, 200 postazioni mediche, oltre 700 professionisti sanitari - sotto il coordinamento della Asl Rm1 - e 42mila tra screening, vaccinazioni e check-up gratuiti effettuati. Non solo prevenzione ma anche sport, grazie alla collaborazione con la Fitp e al ruolo degli ambassador tra sportivi, cantanti, personaggi del mondo dello spettacolo, che ogni anno prestano il loro volto in nome della prevenzione e dei corretti stili di vita. Nel 2026 il tour toccherà ancora Roma in Piazza del Popolo l’8 e 9 maggio come Official Charity degli Internazionali BNL d’Italia.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Giorgio Meneschincheri di Tennis & Friends: «Una volta abbiamo salvato un ciclista con una visita cardiologica gratuita: oggi è tornato a pedalare, migliaia i casi come questo in 15 anni»

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