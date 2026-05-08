La Regione Campania dispone verifiche straordinarie su esami OSS e OSA

La Regione Campania ha annunciato l'avvio di verifiche straordinarie sugli esami per gli OSS e gli OSA. La Direzione Generale Lavoro e Formazione professionale, in collaborazione con l’Assessorato competente, ha deciso di avviare controlli immediati dopo aver ricevuto segnalazioni di presunte irregolarità nelle procedure d'esame. Le verifiche riguardano le modalità di svolgimento e le procedure adottate durante le sessioni di valutazione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

La Direzione Generale Lavoro e Formazione professionale della Regione Campania, d'intesa con l’Assessorato competente, ha disposto l’immediato avvio di una rigorosa attività di controllo in seguito alle recenti notizie su presunte irregolarità nelle procedure d'esame per il conseguimento delle.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate Formazione professionale, verifiche straordinarie su esami OSS e OSALa Direzione Generale Lavoro e Formazione professionale della Regione Campania, d'intesa con l’Assessorato competente, ha disposto l’immediato avvio... Leggi anche: Concorso Oss Regione Campania, riparte la selezione Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Conferimento incarico di Direttore Generale del San Giovanni di Dio e Ruggi di Salerno; Regione Campania, via libera della Giunta al Piano Sociale 2024-2026. Nuove misure su sanità e welfare; Campania: 73mln contro rischio idrogeologico e incendi; Acque sotterranee contaminate, emergenza in quattro province campane. La Regione Campania dispone verifiche straordinarie su esami Oss e OsaLa Direzione Generale Lavoro e Formazione professionale della Regione Campania, d'intesa con l'assessorato competente, ha disposto l'immediato avvio di una rigorosa attività di controllo in seguito a ... ansa.it La Regione Campania approva il Piano di promozione culturale 2026Con delibera di Giunta regionale n. 168 del 30/04/2026 pubblicata sul BURC n. 23 del 04/05/2026 è stato approvato il Piano per la promozione culturale della Regione Campania per l’anno 2026. La progra ... ilvescovado.it PRESUNTE IRREGOLARITA', AVVIATE VERIFICHE SU ESAMI OSS E OSA La Direzione Generale Lavoro e Formazione professionale della Regione Campania, d'intesa con l’Assessorato competente, ha disposto l’immediato avvio di una rigorosa attività di c - facebook.com facebook