Fiocco azzurro bis in casa Razzoli | Che emozione è nato Riccardo

Elisa Bonini ha dato alla luce Riccardo, il secondo figlio della coppia, nel pomeriggio di venerdì all’ospedale Santa Maria Nuova di Reggio. La nascita di Riccardo segue quella del primogenito e ha portato grande gioia tra parenti e amici. La famiglia Razzoli si prepara a vivere nuove emozioni con l’arrivo del bambino. La coppia ha condiviso il lieto evento sui social, ricevendo tanti messaggi di auguri. Riccardo occupa già un posto speciale nel cuore dei genitori.

Fiocco azzurro bis in casa Razzoli. Nel tardo pomeriggio di venerdì infatti, all’ospedale Santa Maria Nuova di Reggio la moglie dell’ex sciatore della Nazionale, tuttora graduato dell’Esercito, Elisa Bonini, ha dato alla luce il secondogenito della coppia: Riccardo. Proprio nei giorni in cui la medaglia d’oro olimpica di Vancouver 2010, si sta distinguendo, per arguzia e simpatia, come commentatore Rai agli attuali Giochi di Milano-Cortina, che si concluderanno proprio oggi. Venerdì però il "Razzo" è risultato assente giustificatissimo, tornando in città per il lieto evento. Durante la puntata di 48 ore di ’Notti Olimpiche’, Razzoli, in diretta web dalla maternità del Santa Maria, ha parlato di un’"emozione grande come una medaglia" ringraziando tutti i medici del principale nosocomio cittadino, in particolari gli operatori del reparto di Ostetricia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Giuliano Razzoli papà bis, è nato Riccardo: “Poche parole, ma tantissimo amore. Grazie Elisa”Giuliano Razzoli, campione olimpico di slalom, diventa di nuovo papà con la nascita di Riccardo.

Olimpionico Razzoli: è nato il secondogenito Riccardo, 3 chiliRiccardo, il secondo figlio dell’olimpionico Giuliano Razzoli, è nato a Reggio Emilia con un peso di 3 chili.

