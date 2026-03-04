Truffa del finto poliziotto a Modena 19enne arrestato dopo aver raggirato un' anziana con un complice

A Modena, un ragazzo di 19 anni è stato arrestato per furto aggravato dopo aver raggirato un’anziana coinvolgendo un complice nella truffa del finto poliziotto. La vittima, un’anziana donna, è stata raggirata da due individui che si sono presentati come agenti di polizia. L'operazione ha portato all’arresto del giovane e alla denuncia del secondo coinvolto.

Un arresto con restituzione di preziosi, questo il bilancio di un'operazione della Polizia di Stato a Modena, dove un giovane di 19 anni è stato fermato per furto aggravato in abitazione ai danni di un'anziana. L'azione è stata condotta nell'ambito di servizi mirati contro le truffe agli anziani. Truffa del finto poliziotto a Modena Il bottino recuperato e la scoperta della vittima La dinamica della truffa e il ruolo dei complici L'udienza di convalida e le misure cautelari Si cerca il complice Truffa del finto poliziotto a Modena Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la Squadra Mobile di Modena ha intensificato i controlli nella zona del villaggio zeta con l'obiettivo di prevenire e contrastare il fenomeno delle truffe ai danni di persone anziane.

Truffa anziana con il trucco del finto nipote: arrestata 45enne, complice riesce a scappare

Truffa a un'anziana con la tecnica del finto poliziotto: 18enne denunciato

