Un uomo di 19 anni di origine tunisina è stato arrestato dai carabinieri a Procida mentre cercava di lasciare l’isola. La sua cattura è avvenuta in seguito a un episodio di truffa ai danni di una donna anziana, a cui aveva sottratto circa 18.000 euro. L’individuo era in procinto di partire quando è stato fermato dai militari, che hanno eseguito l’arresto e sequestrato il denaro.

Il giovane di origine tunisina fermato dai carabinieri mentre tentava di lasciare l’isola di Procida dopo aver truffato un'anziana. Denaro recuperato e restituito alla vittima. I carabinieri hanno arrestato a Procida un 19enne di origine tunisina, ritenuto responsabile di una truffa ai danni di un’anziana. Il giovane è stato fermato mentre cercava di lasciare l’isola con il denaro appena sottratto. L’operazione è stata resa possibile anche grazie alle segnalazioni dei cittadini, che nei giorni precedenti avevano denunciato telefonate sospette con richieste di denaro. I militari hanno quindi predisposto controlli mirati nell’area portuale, individuando il 19enne a bordo di un taxi in procinto di partire.🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Procida, truffa a un’anziana: arrestato 19enne con 18mila euro

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