I docenti sono professionisti Vincenzo Schettini difende la categoria | il diritto di valorizzare le competenze oltre l’orario scolastico

Vincenzo Schettini ha difeso i docenti dopo le recenti polemiche sui corsi extrascolastici a pagamento. La discussione è nata a causa di alcune iniziative private che offrono formazione ai ragazzi fuori dall’orario di lezione. Schettini sottolinea che i docenti devono poter valorizzare le proprie competenze anche al di là dell’orario scolastico, senza essere accusati di sfruttamento. La questione riguarda il diritto di insegnanti e studenti di accedere a opportunità di crescita professionale e personale. La discussione continua a dividere opinioni nel mondo della scuola.