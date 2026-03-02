Vincenzo Schettini risponde alle accuse | dai voti in cambio dei like ai rapporti con Apple In un anno al massimo ho guadagnato 175 euro

Durante un servizio trasmesso ieri su Le Iene, il professore Vincenzo Schettini ha risposto alle accuse che gli sono state rivolte. Le accuse riguardano presunti scambi di voti con like e rapporti con Apple. Schettini ha affermato di aver guadagnato, in un anno, al massimo 175 euro. La sua replica si focalizza sui fatti e sui numeri, senza ulteriori approfondimenti.

Ieri durante un servizio andato in onda su Le Iene il professore Vincenzo Schettini, docente di fisica e volto noto della divulgazione online con il progetto “La fisica che ci piace”, ha risposto alle accuse circolate negli ultimi mesi relativamente all’uso delle dirette YouTube come estensione delle lezioni scolastiche, ai presunti vantaggi economici ottenuti grazie agli studenti, fino alla gestione delle classi digitali e alla recente rimozione di decine di video dal canale. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Vincenzo Schettini e le accuse dell’ex studente: i video in classe e i voti in cambio di like. L’attacco anonimo e la difesa con nomi e cognomiVincenzo Schettini, il volto dietro il progetto social La fisica che ci piace, finisce al centro di un polverone che va oltre le sue recenti e...

Vincenzo Schettini, salta l'ospitata a Sanremo: la decisione dopo le accuse degli ex studenti sui "like" per i voti in piùIl nome di Vincenzo Schettini è finito al centro dell’attenzione a ridosso del Festival di Sanremo 2026, con ripercussioni anche sulla scaletta.

Una raccolta di contenuti su Vincenzo Schettini.

Temi più discussi: Vincenzo Schettini fa dietrofront e decide di salire sul palco di Sanremo 2026 (nonostante le polemiche); Schettini, lezioni online e voti: è bufera social. Cosa è successo; Il giallo del prof-influencer Schettini a Sanremo: Dopo la bufera social rinuncia all'ospitata. Ma non è così; Vincenzo Schettini diventa l’esempio di reputazione liquida nel mondo social. Una risposta da Sanremo.

Vincenzo Schettini: chi è il prof di La fisica che ci piace/ Il caso dei voti in cambio di like alle liveVincenzo Schettini e Le Iene: chi è il prof/influencer e il caso sui voti aggiuntivi agli studenti che seguivano le sue live su YouTube ... ilsussidiario.net

Vincenzo Schettini risponde alle polemiche: Mai costretto gli studentiIl docente è stato accusato da alcuni ex studenti anonimi di aver richiesto visualizzazioni dei suoi contenuti online in cambio di voti più alti. Schettini precisa: Credo che siano stati travisati un ... giornaledipuglia.com

Dopo gli scandali sulla monetizzazione della cultura, Vincenzo Schettini approda al palco di Sanremo con un monologo denso di luoghi comuni ed ovvietà a cui mi piacerebbe rispondere. perché non è possibile nel 2026 essere ancora fermi alla retorica del " facebook

#Vincenzo Schettini e il messaggio sulle dipendenze: «Genitori parlate con i ragazzi» x.com