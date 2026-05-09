Finale | il centenario dei Vigili e la Croce Rossa in Piazza Garibaldi

In Piazza Garibaldi si svolge un evento speciale per festeggiare il centenario dei Vigili del Fuoco e della Croce Rossa. Nel pomeriggio, i bambini parteciperanno a attività dedicate al ruolo dei pompieri, mentre in serata sono previste dimostrazioni delle tecnologie utilizzate dai nuclei UAS. La manifestazione coinvolge diverse istituzioni e ha come obiettivo principale la valorizzazione delle attività di emergenza e soccorso.

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? Domande chiave Come celebreranno i bambini il mestiere del pompiere in Piazza Garibaldi?. Quali dimostrazioni tecnologiche dei nuclei UAS vedremo stasera in piazza?. Chi riceverà i riconoscimenti ufficiali durante la cerimonia con il Sindaco?. Cosa accadrà domani a mezzanotte con le unità cinofile della Croce Rossa?.? In Breve Sabato 9 maggio 2026 celebra il centenario del distaccamento Vigili del Fuoco.. Pomeriggio in Piazza Garibaldi con attività per bambini alle ore 17.00.. Sindaco Claudio Poletti e vicesindaco Michele Gulinelli consegnano i riconoscimenti alle associazioni.. Dimostrazioni unità cinofile e droni UAS della Croce Rossa fino a mezzanotte.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Finale: il centenario dei Vigili e la Croce Rossa in Piazza Garibaldi ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Leggi anche: La Croce Rossa scende in piazza. Incidente "live" Cuore in piazza a Taurianova: successo per il tour della Croce Rossa? Cosa sapere La Croce Rossa conclude il tour nazionale per la salute cardiaca a Taurianova il 26 aprile. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Finale Emilia, centenario dei Vigili del Fuoco volontari e festa di compleanno della Croce Rossa; Festa della Croce Rossa e centenario dei Vigili del Fuoco in piazza Garibaldi a Finale Emilia; Finale, festa per la Croce Rossa e i 100 anni dei vigili del fuoco; Finale Emilia, martedì 12 maggio si presenta il progetto della Comunità Energetica Rinnovabile della Bassa modenese. Finale, festa per la Croce Rossa e i 100 anni dei vigili del fuocoIl loro impegno è fondamentale e prezioso per la collettività: in questo weekend Finale esprime la sua riconoscenza ... ilrestodelcarlino.it Festa per i 160 anni della Croce Rossa a Bologna: si svela lo Scudo Blu. Tra gli ospiti Andrea FarinelliIncontri, attività e dimostrazioni in piazza Maggiore. Il fratello di Simone, morto nell’alluvione del 2024, presente per sensibilizzare il lavoro svolto dalla Croce Rossa che gli ha permesso di salva ... ilrestodelcarlino.it Ho partecipato con onore all’inaugurazione della sede rinnovata della Croce Rossa di Bergamo, nella Giornata mondiale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa. Grazie a volontari e operatori: presenza, professionalità e umanità al servizio della comunità. x.com [CONSIGLIO] Benemerenza COVID Croce Rossa: negata per termini scaduti nonostante i dati siano già nel database. Ha senso reddit