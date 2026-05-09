Un operatore sociosanitario di 67 anni, residente a Cavallino, è stato sospeso dal suo incarico dopo essere stato messo sotto indagine dalla Procura di Lecce. L’uomo è accusato di aver filmato donne nei bagni di una struttura sanitaria locale e di possedere materiale pedopornografico. La vicenda ha portato all’interruzione dell’attività lavorativa dell’indagato, che ora si trova sotto indagine penale.

Un operatore sociosanitario di 67 anni di Cavallino è indagato dalla Procura di Lecce per interferenze illecite nella vita privata e detenzione di materiale pedopornografico. Avrebbe filmato e fotografato con il proprio cellulare il monitor collegato alla telecamera del bagno del centro, utilizzato dalle pazienti per sottoporsi ad esame tossicologico mediante il rilascio di campioni di urina. Nel suo telefono cellulare sono stati trovati un video e 97 foto di donne ignare di essere riprese e del materiale dal contenuto sessuale di soggetti minorenni. A far scattare le indagini dei carabinieri del Nas lo scorso agosto un infermiere e una guardia giurata indispettiti dal comportamento dell’Oss.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Filma donne nei bagni della Asl di Lecce, sospeso dipendente 67enne

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