File per le carte d' identità elettronica De Luca attacca il Governo e lancia un appello al Commissario

Il governatore ha commentato negativamente la recente decisione del governo di imporre una scadenza ravvicinata per il rinnovo delle carte d’identità cartacee. Ha definito la situazione come vergognosa, sottolineando la difficoltà nel processo di rilascio delle nuove carte elettroniche. Nel frattempo, ha rivolto un appello al Commissario incaricato, evidenziando le criticità e chiedendo interventi immediati. La questione ha suscitato reazioni tra gli operatori coinvolti nel settore.

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