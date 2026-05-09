File per le carte d' identità elettronica De Luca attacca il Governo e lancia un appello al Commissario
Il governatore ha commentato negativamente la recente decisione del governo di imporre una scadenza ravvicinata per il rinnovo delle carte d’identità cartacee. Ha definito la situazione come vergognosa, sottolineando la difficoltà nel processo di rilascio delle nuove carte elettroniche. Nel frattempo, ha rivolto un appello al Commissario incaricato, evidenziando le criticità e chiedendo interventi immediati. La questione ha suscitato reazioni tra gli operatori coinvolti nel settore.
“Si sta verificando una situazione vergognosa per il rilascio delle carte d’identità. E’ davvero sconcertante la decisione del governo di dare una scadenza ravvicinata per la sostituzione delle carte di identità cartacee. Lunghe file e caos davanti agli uffici dell’anagrafe. Si invita il.🔗 Leggi su Salernotoday.it
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