Le liste di Sud chiama Nord senza firme De Luca lancia un appello a Schifani

Il governatore della regione del Sud ha diffuso un appello rivolto al presidente della regione del Nord, chiedendogli di intervenire in qualità di rappresentante legale dell’ente regionale. La richiesta riguarda la tutela delle attività degli uffici regionali, in particolare dell’Ufficio Elettorale del Dipartimento Autonomie Locali. La comunicazione è stata resa pubblica senza la presenza di firme sulle liste di Sud chiama Nord.

“Ho invitato il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ad intervenire nella sua qualità di rappresentante legale dell’Ente regionale per tutelare il buon operato degli uffici regionali, in particolare della Sezione V – Servizio 5 Ufficio Elettorale del Dipartimento Autonomie Locali.🔗 Leggi su Messinatoday.it

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