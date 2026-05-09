Fidenza Nascere a Vaio insieme | il 13 maggio incontro per i futuri genitori

Il 13 maggio si svolgerà a Fidenza un incontro dedicato ai futuri genitori, intitolato “Nascere a Vaio”. L’evento è stato organizzato dai professionisti del Punto nascita dell’ospedale di Vaio e ha lo scopo di illustrare i servizi disponibili, tra cui la possibilità di partorire in acqua. Durante l’incontro sarà possibile rivolgere domande riguardanti il parto e la permanenza in ospedale.

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