Punti di ricarica per veicoli elettrici negli ospedali | il primo al Di Vaio di Fidenza

L’installazione dei primi punti di ricarica elettrica al Di Vaio di Fidenza deriva dalla richiesta di migliorare l’accesso ai veicoli a basso impatto ambientale. La regione Emilia-Romagna prevede di posizionare 180 stazioni in 34 ospedali entro la fine dell’anno, facilitando così le cure e i servizi per i cittadini. Questi interventi puntano a rendere più sostenibile il trasporto sanitario e quotidiano. La scelta riguarda soprattutto le aree di sosta più frequentate delle strutture ospedaliere.

Entro la fine dell'anno in Emilia-Romagna saranno installati 180 punti di ricarica per veicoli elettrici nei parcheggi di 34 strutture ospedaliere su tutto il territorio regionale. Il progetto porta la firma di Edison Next, società del Gruppo Edison, che si è aggiudicata un bando di gara di Intercent-Er, l'agenzia per gli acquisti telematici della Regione Emilia-Romagna. La prima installazione è stata completata da poco all'ospedale di Vaio, a Fidenza, in provincia di Parma, valutato da Agenas tra i 15 migliori ospedali in Italia. In particolare sono state installate tre colonnine, ciascuna dotata di due punti di ricarica (di cui quattro 'Fast' di potenza fino a 50kW). 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Lidl Italia apre un supermercato ad Alpignano: nel parcheggio 150 posti auto e colonnina per la ricarica di veicoli elettriciLidl Italia ha aperto un nuovo supermercato ad Alpignano, in via Venaria 29.

Leggi anche: "Chiarire se l'attività dei laboratori di analisi negli ospedali Vaio e Santa Maria subirà riduzione"

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Installate dieci nuove colonnine per ricaricare le auto elettriche: dove sono posizionate; Spinta alle auto elettriche. Nuove stazioni di ricarica. In arrivo sette postazioni; Colonnine elettriche, che cosa cambia con i nuovi obblighi Ue su potenza, pagamenti e prezzi; La mobilità elettrica? Da scelta di campo a tecnologia matura.

Emilia-Romagna, arrivano 180 punti di ricarica per veicoli elettrici nei parcheggi degli ospedaliEntro la fine dell’anno in Emilia-Romagna saranno installati 180 punti di ricarica per veicoli elettrici nei parcheggi di 34 strutture ospedaliere su ... corriereromagna.it

Edison Next, 180 punti di ricarica negli ospedali dell'Emilia-RomagnaEdison Next installerà 180 punti di ricarica negli ospedali dell'Emilia-Romagna. ansa.it

DOMANI SABATO 21 FEBBRAIO APRONO LE ISCRIZIONI PRESSO I 29 PUNTI VENDITA - facebook.com facebook