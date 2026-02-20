Percorso Nascita Open Day al Papa Giovanni | incontro con gli specialisti per futuri genitori

Venerdì 27 febbraio alle 18, l’Auditorium Parenzan ospita l'Open Day del Percorso Nascita, un evento dedicato ai futuri genitori. Durante l'incontro, specialisti illustrano le fasi della gravidanza, il parto e il post parto, rispondendo alle domande delle coppie in attesa. L’obiettivo è offrire supporto e informazioni pratiche a chi si prepara ad affrontare per la prima volta questa esperienza. La partecipazione è aperta a tutti gli interessati.

© Ecodibergamo.it - Percorso Nascita, Open Day al Papa Giovanni: incontro con gli specialisti per futuri genitori

L'EVENTO. Venerdì 27 febbraio alle 18 all'Auditorium Parenzan focus su gravidanza, parto e post partum. L'ospedale si conferma primo punto nascita della provincia con quasi 4 mila parti e una gestione ad alta complessità. Con poco meno di 4 mila parti, l'Ospedale Papa Giovanni XXIII si è confermato anche nel 2025 il primo punto nascita di Bergamo e provincia. Una realtà di riferimento, caratterizzata da una casistica ampia e complessa: il 45% delle gravidanze seguite presenta infatti un rischio medio-alto e oltre un terzo dei ricoveri richiede alta intensità di cura. Dopo l'introduzione di Marco Carnelli, Direttore della Struttura di Ostetricia e Ginecologia, interverranno i membri dell'équipe multidisciplinare per approfondire i diversi aspetti del percorso nascita: dalla personalizzazione dell'assistenza ostetrica alla sicurezza in sala parto, dalla partoanalgesia al sostegno alla genitorialità, fino alle cure neonatali e ai servizi territoriali.