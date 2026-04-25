Giacomo Poretti, attore del Trio, spegne 70 candeline il 25 aprile. Nato in un periodo in cui l’Italia attraversava cambiamenti significativi, Poretti ha dedicato gran parte della sua vita al teatro e alla cultura. Oltre a essere noto per le esibizioni con il Trio, gestisce due teatri a Milano per mantenere viva la scena performativa. La sua carriera si è sviluppata tra il lavoro in fabbrica e l’attività artistica.

? Cosa sapere Giacomo Poretti compie settant'anni il 25 aprile tra ricordi di fabbrica e teatro.. L'attore del Trio gestisce due teatri a Milano per preservare la cultura performativa.. Giacomo Poretti compie settant’anni questo 25 aprile tra ricordi di una vita trascorsa tra la fabbrica e il palcoscenico, portando con sé le cicatrici degli anni di piombo e l’eredità del successo con il Trio. Il traguardo della settantina per l’attore si apre con un legame indissolubile verso le radici familiari. Elsa, sua madre, celebrava ogni anno questa ricorrenza con un augurio in dialetto che invitava il figlio a non perdere tempo e a mettersi al mondo. Quel senso dell’urgenza ha accompagnato Poretti fin dai primi momenti della sua esistenza, quando a soli diciotto mesi si trovava a Zurigo, osservando i cigni sul lago tra le braccia di nonna Maria.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Poretti compie 70 anni: tra l’acciaio della fabbrica e il mito del Trio

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