Fiamme in un campeggio incendio distrugge quattro container

Da veronasera.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel tardo pomeriggio di ieri, 8 maggio, un incendio si è sviluppato in un campeggio di Valeggio sul Mincio, in Via Torrente Valle. Le fiamme hanno coinvolto quattro container presenti nell’area, che sono stati completamente distrutti dall’incendio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Non risultano feriti o altre persone coinvolte.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Nel tardo pomeriggio di ieri, 8 maggio, un violento incendio è divampato a Valeggio sul Mincio, all'interno di un'area situata in Via Torrente Valle. Il rogo ha interessato quattro container che custodivano materiale vario di proprietà del campeggio, sprigionando una densa colonna di fumo nero.🔗 Leggi su Veronasera.it

?
Hai trovato interessante questa notizia?Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori.

Notizie correlate

Rogo al campeggio Alto Mincio: quattro container distrutti dal fuoco? Domande chiave Cosa contenevano i moduli metallici che hanno alimentato le fiamme? Come hanno fatto le fiamme a distruggere i depositi così...

Incendio in corso Matteotti a Latina, fiamme da un fornello da campeggio: 30enne intossicatoUn 30enne intossicato trasportato in ospedale è il bilancio di un incendio scaturito in corso Matteotti a Latina.

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: A fuoco 4 container in un campeggio: alta colonna di fumo, boom di segnalazioni al 115; Incendio in campeggio, le fiamme distruggono quattro container: colonna di fumo visibile a chilometri. L'intervento dei pompieri VIDEO; Valeggio sul Mincio, quattro container in fiamme nel campeggio; Fiamme nella legnaia del sindaco, indagano i poliziotti cividalesi.

fiamme in un campeggioIncendio in campeggio, le fiamme distruggono quattro container: colonna di fumo visibile a chilometriVALEGGIO SUL MINCIO (VERONA) - Impegnativo intervento dei vigili del fuoco nel tardo pomeriggio di venerdì 8 maggio in un campeggio di via Torrente Valle dove un incendio ha ... ilgazzettino.it

fiamme in un campeggioIncendio in campeggio, le fiamme distruggono quattro container: colonna di fumo visibile a chilometri. L'intervento dei pompieri VIDEOVALEGGIO SUL MINCIO (VERONA) - Impegnativo intervento dei vigili del fuoco nel tardo pomeriggio di venerdì 8 maggio in un campeggio di via Torrente Valle dove un incendio ha ... ilgazzettino.it

Digita per trovare news e video correlati.