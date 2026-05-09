Fiamme in un campeggio incendio distrugge quattro container
Nel tardo pomeriggio di ieri, 8 maggio, un incendio si è sviluppato in un campeggio di Valeggio sul Mincio, in Via Torrente Valle. Le fiamme hanno coinvolto quattro container presenti nell’area, che sono stati completamente distrutti dall’incendio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Non risultano feriti o altre persone coinvolte.
Nel tardo pomeriggio di ieri, 8 maggio, un violento incendio è divampato a Valeggio sul Mincio, all'interno di un'area situata in Via Torrente Valle. Il rogo ha interessato quattro container che custodivano materiale vario di proprietà del campeggio, sprigionando una densa colonna di fumo nero.🔗 Leggi su Veronasera.it
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