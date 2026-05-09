Fiamme in un campeggio incendio distrugge quattro container

Nel tardo pomeriggio di ieri, 8 maggio, un incendio si è sviluppato in un campeggio di Valeggio sul Mincio, in Via Torrente Valle. Le fiamme hanno coinvolto quattro container presenti nell’area, che sono stati completamente distrutti dall’incendio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Non risultano feriti o altre persone coinvolte.

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