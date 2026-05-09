Domani le parrocchie dell’Unità pastorale della valle del Montone, che comprende Dovadola, Rocca, Portico, Bocconi e San Benedetto in Alpe, si riuniranno per celebrare i 20 anni di ordinazione sacerdotale di don Rudy Viscarra. La giornata sarà dedicata a un momento di festa e di ringraziamento, con diverse attività previste nei vari centri. Don Rudy, originario di una regione vicina, ha recentemente affermato di sentirsi già parte della comunità romagnola.

Domani le parrocchie dell’Unità pastorale della media e alta valle del Montone, cioè di Dovadola, Rocca, Portico, Bocconi e San Benedetto in Alpe, saranno in festa per la ricorrenza dei 20 anni di ordinazione sacerdotale del vice parroco don Rudy Viscarra. L’unica messa domenicale, presieduta dal festeggiato e concelebrata col parroco don Giovanni Amati, è in programma alle 10 nella chiesa di Santa Maria delle Lacrime di Rocca. Al termine, tutti in piazza Garibaldi per un aperitivo e l’intrattenimento a cura della Banda cittadina di Rocca. Don Rudy, quando e dove è stato ordinato prete? "Il 14 maggio 2006 nella cattedrale dei Santi Pietro e Paolo della diocesi di Coroico, in Bolivia, distante un centinaio di chilometri dalla capitale La Paz".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Festa per don Rudy: "Sono già romagnolo"

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