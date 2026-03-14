Festa famiglia | Messa e pranzo romagnolo a Cesenatico

A Cesenatico, la comunità si appresta a vivere una giornata dedicata alla famiglia con una messa e un pranzo tradizionale romagnolo. L’evento coinvolge i residenti e si svolge in un contesto che combina momenti religiosi e conviviali, rafforzando i legami tra le persone attraverso le tradizioni locali. La celebrazione si svolge in modo pubblico e aperto a tutti.

La comunità di Cesenatico si prepara a celebrare la famiglia con un evento che unisce fede e tradizione culinaria. Domenica 15 marzo, presso la chiesa di Santa Maria Goretti nel quartiere Madonnina, si terrà la Festa della Famiglia promossa dalla parrocchia locale. L’iniziativa parte alle ore 11 con una celebrazione liturgica dedicata agli sposi, dove verranno onorati gli anniversari giubilari del matrimonio. Subito dopo, alle 12.30, il teatro parrocchiale ospiterà un pranzo comunitario curato dal catering ‘La Baita’ con un menù tradizionale romagnolo pensato per tutte le età. Il cuore pulsante del quartiere Madonnina. La scelta del luogo non è casuale: la chiesa di Santa Maria Goretti sorge nel quartiere Madonnina, identificato come l’area più densamente popolata di tutto Cesenatico. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Festa famiglia: Messa e pranzo romagnolo a Cesenatico Articoli correlati Festa grande all'Accademia per i vent'anni di attività: 200 acrobati italiani si ritrovano a CesenaticoIl programma prevede quattro sessioni quotidiane di allenamento: al mattino dalle 8. Via gli smartphone per qualche ora, a Cesenatico sboccia la festa dei bambini: arriva 'Spring Wonderland'Una domenica da vivere insieme, tra colori, musica e voglia di stare davvero in compagnia. Una selezione di notizie su Festa famiglia Temi più discussi: Festa della famiglia nella chiesa di Santa Maria Goretti; Le Festa di San Giuseppe; Festa di San Giuseppe 2026 a Campobello di Licata: dieci giorni di fede, tradizione e solidarietà; La festa di San Giuseppe, a Roma si celebra nel quartiere dove c'è la Basilica. Festa della famiglia nella chiesa di Santa Maria GorettiDomenica si comincia alle 11 con la messa dedicata agli sposi. msn.com Festa di San Catervo nel segno della famigliaPresentato ieri il calendario della Festa di San Catervo, patrono di Tolentino. Il sindaco Mauro Sclavi, il presidente del Consiglio comunale Alessandro Massi, l’assessore alla cultura Fabio Tiberi, ... ilrestodelcarlino.it Correva l'anno 2002 Il Corteo della Sacra Famiglia e la Sfilata dei Cavalli, Parte 2 - Festa di San Giuseppe (Scordia) Musica: Piccola Innamorata - Vito Monitto , Nato a Scordia 21/08/1909 100000595332057:2048:Paolo Clemenza Parte 1 - facebook.com facebook