Savignano nel weekend è festa doppia | ad accendersi saranno il Primo maggio romagnolo e la festa di Santa Croce

Nel fine settimana a Savignano si terranno due eventi in contemporanea: la tradizionale celebrazione di Santa Croce e le iniziative legate al Primo maggio romagnolo. Entrambe le manifestazioni coinvolgeranno la comunità locale, che si prepara ad accogliere visitatori e partecipanti per questa occasione di festa e tradizione. Le celebrazioni si svolgeranno in diverse zone della città, con programmi che spaziano tra eventi culturali, religiosi e di intrattenimento.

Il mese di maggio si apre con due appuntamenti del cuore per i savignanesi, la Festa di Santa Croce e il Primo maggio romagnolo. L’antica festa di Santa Croce, che celebra il crocifisso ligneo del tredicesimo secolo, venerato come miracoloso e custodito nella chiesa di San Rocco, rappresenta uno.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Casalnuovo di Napoli: Festa della Liberazione con i “tulipani” e la Festa del Primo Maggio al Parco delle Chiocciole Primo Maggio: a Latina Scalo la Festa di San Giuseppe LavoratoreIl Primo Maggio si festeggia solitamente la Festa dei Lavoratori ma per la Chiesa è anche il giorno in cui si celebra San Giuseppe Lavoratore.