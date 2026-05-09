Festa patronale il monito del vescovo | San Cataldo ci insegni a servire questa terra e non a servirci di lei

Durante la recente festa patronale, il vescovo ha invitato i presenti a seguire l’esempio di San Cataldo, patrono di Taranto e dell’arcidiocesi. Nel suo discorso, ha ricordato che il santo rappresenta una guida per servire questa terra e non per sfruttarla a proprio vantaggio. La cerimonia si è svolta con la partecipazione di numerosi fedeli, che hanno assistito alle celebrazioni religiose e alle iniziative organizzate in città.

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Se San Cataldo, oltre ad essere patrono di Taranto e dell’Arcidiocesi, è anche un santo di comunità, come è stato sottolineato nella cerimonia dell’altro ieri con i sindaci, tocca però alla comunità e alla città prendersi cura di se stessa. Nel rito del “pregge”, la consegna della statua di San Cataldo al sindaco di Taranto avvenuta ieri pomeriggio in Cattedrale, l’arcivescovo Ciro Miniero lancia un messaggio chiaro: «San Cataldo ci spinga fuori dalle secche della paralisi sociale, dall’immobilismo del lamento, non ci faccia rimanere al confino della sola denuncia. A tutti i livelli - afferma Miniero - ci faccia sentire corresponsabili del benessere altrui, insegni a tutti, a partire da chi ha responsabilità, a servire questa terra, questo popolo e non a servircene.🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Festa patronale, il monito del vescovo: «San Cataldo ci insegni a servire questa terra e non a servirci di lei» ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Leggi anche: Taranto: San Cataldo, la processione in mare Festa patronale Taranto, verso la festa patronale: pullman di città, variazioni di percorsi San CataldoDi seguito un comunicato diffuso da Kyma mobilità: In occasione dei festeggiamenti del Santo Patrono di Taranto (Fiera di San Cataldo), nella... Aggiornamenti e contenuti dedicati San Cataldo in festa: al via le celebrazioni per il Santo PatronoEntra nel vivo a San Cataldo il programma dei festeggiamenti in onore del Patrono, San Cataldo, che in questi giorni stanno ... radiocl1.it Taranto in festa per San CataldoTaranto festeggia il suo santo patrono, San Cataldo. rainews.it