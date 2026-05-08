San Nicola il piano Amtab per l' 8 maggio | le variazioni di percorso per i bus e gli orari dei park&ride

Per la giornata di oggi, 8 maggio, Amtab ha predisposto un piano speciale in occasione della festa di San Nicola. Sono previste modifiche ai percorsi di alcune linee di autobus e orari prolungati per alcuni servizi. Inoltre, i park&ride rimarranno aperti fino alle due di notte, con collegamenti dedicati. La modifica dei percorsi e gli orari prolungati sono stati comunicati ufficialmente dall’azienda di trasporto pubblico.

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Amtab ha messo a punto un piano speciale per i giorni della festa di San Nicola. Anche oggi, 8 maggio, sono previste variazioni di percorso per i bus e orari prolungati per alcune linee, mentre i park&ride, con i relativi collegamenti, saranno attivi fino alle due.Cosa cambia per i bus: percorsi.🔗 Leggi su Baritoday.it Notizie correlate Corteo Storico di San Nicola, ecco il piano Amtab: bus fino a mezzanotte e percorsi rimodulatiLa città si prepara a celebrare il suo Santo Patrono e, come ogni 7 maggio, la macchina organizzativa del trasporto pubblico si adegua per consentire... Il mercato di via Portoghese trasferito nel Park&Ride Brigata Regina: turni per gli operatoriLa decisione, presa in accordo con gli operatori, consentirà di completare il primo pezzo del tratto di corsia delle linee Verde e Blu del Brt Da... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: San Nicola 2026: Bari si prepara alla Sagra. Ecco il piano straordinario di viabilità e sosta; Festa di San Nicola a Bari: Piano Sicurezza Rafforzato. Prefetto e Sindaco: Lo Stato c'è, vivete la festa senza paura; Festa di San Nicola 2026: modifiche ai percorsi dei bus e attivazione straordinaria delle navette nella giornata del 7 maggio; Bari, il piano viabilità per San Nicola: tutti i divieti. Bari, pioggia e fede al Molo San Nicola per la benedizione del mare in diretta TRM NetworkA Bari la seconda giornata per San Nicola si apre sotto la pioggia al Molo San Nicola. Messa con l’arcivescovo Satriano, benedizione del mare e processione via mare della Statua. Appello alla città: c ... trmtv.it Bari, al via le celebrazioni per San Nicola: il quadro del Santo da Baia San Giorgio verso il molo San NicolaAl via ieri i festeggiamenti in onore del Santo Patrono di Bari, San Nicola, con una messa a Baia San Giorgio e l’imbarco del quadro del Santo, verso il molo San Nicola prima del corteo storico. trmtv.it Bari in festa per San Nicola, è il giorno della processione a mare. Nel pomeriggio il sorvolo delle Frecce tricolori x.com Oggi a Bari si festeggia San Nicola, il Patrono della città. Un detto popolare barese recita: «A Sanda Nicol, ogni fav la cape gnore» («A San Nicola ogni fava ha la testa nera»), perché è in questo periodo che le fave vengono raccolte e vendute per essere cons - facebook.com facebook