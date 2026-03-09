I lunedì senza Park&ride in via Brigata Regina | Ospiterà bancarelle area sosta spostata in via Verdi

Questa mattina si è svolta l'ultima giornata del mercato settimanale in via Portoghese, con gli operatori che si sono preparati al trasferimento. L’assessore allo Sviluppo locale ha incontrato gli ambulanti per discutere del cambiamento, mentre in via Brigata Regina sono cominciate le operazioni di riorganizzazione, con lo spazio che sarà destinato a bancarelle e l’area sosta spostata in via Verdi.

Ultima giornata in via Portoghese per gli operatori del celebre mercato settimanale. Questa mattina l'assessore allo Sviluppo locale, Pietro Petruzzelli, si è recato fra gli ambulanti per fare il punto della situazione in vista del trasferimento all'interno del park&ride di corso Vittorio Veneto, ad angolo con via Brigata Regina. Da lunedì 16 marzo, infatti, gli operatori mercatali si sposteranno nell'area di sosta, nel quartiere Libertà, per consentire il completamento dei lavori in via di Maratona relativi alla realizzazione del primo del tratto della corsia delle linee Verde e Blu del Brt, il nuovo sistema di trasporto pubblico...