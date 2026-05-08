San Nicola in piazza del Ferrarese | accese le luminarie della festa

Le luminarie sono state accese in piazza del Ferrarese per celebrare l’arrivo di San Nicola. Le luci illuminano la piazza, creando un’atmosfera festosa in occasione della festività dedicata al santo patrono. L’evento vede la partecipazione della comunità locale, con le strade illuminate che contribuiscono a rendere speciale questa occasione. Le luminarie rimarranno accese nei prossimi giorni, accompagnando le celebrazioni religiose e civili.

San Nicola arriva in piazza del Ferrarese, 'accolto' dalle luminarie accese per omaggiare il santo patrono. La tregua concessa in serata dalla pioggia ha reso possibile uno dei momenti più suggestivi della festa, che segna, insieme ai fuochi d'artificio, la conclusione della seconda giornata.🔗 Leggi su Baritoday.it

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