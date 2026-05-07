L’on Giusi Princi chiede tutela studi per madri in Europa

L’onorevole Giusi Princi ha presentato una richiesta in ambito europeo volta a tutelare le donne che desiderano mantenere la continuità degli studi durante la gravidanza e il periodo di maternità. La sua iniziativa si concentra sull’adozione di misure che favoriscano il supporto e la protezione delle studentesse in questa fase della vita. La questione viene portata all’attenzione delle istituzioni europee, con l’obiettivo di promuovere una maggior attenzione alle esigenze delle giovani madri universitarie.

Giusi Princi porta in Europa il tema della continuità degli studi per le donne in gravidanza e maternità. Giusi Princi diventa ancora una volta voce autorevole di un’urgenza sociale troppo a lungo rimasta ai margini del dibattito europeo: garantire alle donne la possibilità di proseguire il proprio percorso di studi anche durante la gravidanza e nei primi anni di vita dei figli. Un tema che l’eurodeputata calabrese ha trasformato in un atto politico concreto, presentando un’interrogazione scritta alla Commissione europea sostenuta da quasi cinquanta europarlamentari provenienti da tutti i gruppi politici e da numerosi Stati membri. “Diventare madre non dovrebbe mai significare mettere in pausa i propri studi.🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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