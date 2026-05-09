Festa dell’Europa Gori | Difendiamo le sue conquiste e chiediamo una vera integrazione politica

In occasione della Festa dell’Europa, il sindaco ha sottolineato la necessità di difendere i valori fondamentali rappresentati dalla bandiera blu con le dodici stelle gialle, tra cui libertà, democrazia, Stato di diritto e tutela dei diritti. Ha invitato a promuovere una vera integrazione politica tra gli stati membri, evidenziando l’importanza di mantenere e rafforzare le conquiste raggiunte finora.

“Libertà, democrazia, Stato di diritto, tutela dei diritti: è questo che rappresenta la bandiera blu con le dodici stelle gialle. Conquiste storiche che non sono scontate né universali e che dobbiamo difendere e rafforzare ogni giorno. Oggi, 9 maggio, è il momento di ribadirlo: scriviamo e parliamo di Europa. Chiediamo con forza quel passo decisivo verso una vera integrazione politica, necessaria affinché l’Unione abbia maggiore peso sulle grandi questioni globali: dalla sicurezza dei cittadini europei alla crisi climatica, dalla tutela dei diritti alla stabilità geopolitica. Facciamolo tutti insieme, istituzioni e cittadini perché l’Europa è casa nostra.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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