Alonso dimostra vera leadership con le sue parole ai tifosi dell’Aston Martin dice De La Rosa

Pedro de la Rosa ha commentato il comportamento di Fernando Alonso durante un evento con i tifosi dell’Aston Martin. Secondo quanto riferito, Alonso ha rivolto parole significative ai sostenitori del team, manifestando un atteggiamento di leadership. La dichiarazione di de la Rosa si concentra sull’atteggiamento del pilota spagnolo, senza ulteriori dettagli o analisi. La scena è stata osservata e commentata da vari membri del team e dagli appassionati presenti.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. L’ex pilota di Formula 1 Pedro de la Rosa ha recentemente lodato la capacità di leadership di Fernando Alonso durante il difficile avvio della stagione 2026 per Aston Martin. La squadra ha affrontato un inizio di campionato impegnativo, con entrambi i piloti, Alonso e Lance Stroll, che si sono trovati in difficoltà nel trarre il massimo dal nuovo AMR26. Questo modello, spinto da Honda, ha manifestato anche problemi significativi di vibrazione che hanno complicato ulteriormente la situazione. In aggiunta ai problemi già esistenti, ci sono ora dubbi sull’efficacia del telaio progettato da Adrian Newey.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Alonso dimostra vera leadership con le sue parole ai tifosi dell’Aston Martin, dice De La Rosa. Notizie correlate Leggi anche: La Honda risponde a Newey: “Perplessi dalle sue parole”, è scontro vero con l’Aston Martin Alonso inizia il nuovo capitolo con l’AMR26: attese e aspettative al via dell’era Aston MartinIl 30 gennaio 2026, a Barcellona, Fernando Alonso ha varcato per la prima volta la porta del box della Aston Martin, pronto a salire sull’AMR26, la... Panoramica sull’argomento Si parla di: Alonso dimostra vera leadership con le sue parole ai tifosi dell'Aston Martin, dice De La Rosa. Alonso dimostra vera leadership con le sue parole ai tifosi dell’Aston Martin, dice De La Rosa.Parlando a AS, De la Rosa ha elogiato la reazione di Alonso alle difficoltà, sottolineando il suo ruolo cruciale all’interno del team in questo periodo complicato. Ha descritto l’esperienza di ... napolipiu.com Debutta in Italia l’Aston Martin Valiant di Fernando Alonso: solo 38 esemplari per la supercar V12La sport utility DBS X con più cavalli anche di Ferrari Purosangue, la supercar Valiant realizzata in soli 38 esemplari per la prima volta in Italia: due attrazioni, unitamente al fascino del ... milanofinanza.it