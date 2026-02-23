Una festa dell’integrazione Tutti in centro a Carrara per celebrare il capodanno lunare cinese

La festa dell’integrazione ha attirato molte persone a Carrara, dove si è celebrato il Capodanno lunare cinese. L’evento si è svolto sabato in piazza Gramsci, con musica, danze e piatti tipici. La presenza di gruppi culturali cinesi e cittadini italiani ha reso l’atmosfera vivace e gioiosa. Le strade del centro si sono riempite di colori e sorrisi, creando un momento di scambio e festa per tutta la comunità.

Carrara, 23 febbraio 2026 – Il Capodanno lunare cinese è andato in scena sabato al palco della Musica di piazza Gramsci. Una festa, patrocinata dal Comune di Carrara e dalla Città Creativa Unesco, ma anche un momento di integrazione. Per la prima volta Carrara ha celebrato ufficialmente il Capodanno lunare cinese trasformando l’evento in un potente segnale di coesione sociale. Una festa, curata dall’artista Hu Huiming, che ha mostrato una comunità radicata e operosa. Come sottolineato dall’assessore alla cultura Gea Dazzi, che auspica di «trasformare questa prima volta in un appuntamento strutturale, capace di valorizzare il legame profondo con gli studenti cinesi dell’Accademia di belle arti e con i residenti che animano il tessuto economico locale». 🔗 Leggi su Lanazione.it

Capodanno lunare cinese e Olimpiadi: eventi, sfilate del Dragone e China HouseIl Capodanno lunare cinese si celebra a Milano, attirando migliaia di persone che partecipano alle sfilate del Dragone e alle iniziative culturali, perché la città si prepara a ospitare le Olimpiadi invernali del 2026.

Roma esplode di colori: 3000 in festa per il Capodanno cineseIl Capodanno cinese ha portato a Roma una grande festa, attirando circa 3000 persone.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Carnevale Multiculturale ad Avellino, quando la solidarietà si veste a festa; Cultural Library: L’integrazione è un ponte, non un muro; Integrazione e dialogo al centro dell'incontro diocesano rivolto a quindi operano in campo politico, amministrativo, economico e lavorativo, sociale e del volontariato; Il mondo a Castion, successo per la Festa Interculturale alla scuola Zanon.

…e buona Festa del gatto agli amici baffuti di tutte e tutti gli #studentiSapienza! ··· Goodmorning Sapienza, have a nice February 17 and happy Cat’s Day to the mustachioed friends of all Sapienza students! ··· Repost di @i_gatti_della_sapienza: «I g - facebook.com facebook