Festa dell’Europa De Bernardis Pd | L’Ue nasce da una visione essenziale diffonderla sui territori

Sabato 9 maggio si sono svolte le celebrazioni per la Festa dell’Europa, con interventi di rappresentanti politici. Durante l’evento, uno di loro ha sottolineato che l’Unione Europea nasce da una visione e che è importante diffonderla sul territorio. La manifestazione ha coinvolto diverse persone e si è svolta in una città italiana, con momenti di discussione e riflessione sul ruolo dell’Europa.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Bergamo. Si sono svolte nella mattinata di sabato 9 maggio le celebrazioni per la Festa dell’Europa, ricorrenza che quest’anno pone Bergamo tra le realtà europee che svolgono iniziative ufficiali con il simbolo Europe Day 2026, grazie al patrocinio della Rete dei Consiglieri locali dell’Unione europea. Gli eventi – organizzati dalla Provincia di Bergamo in collaborazione con il Comune, le Acli, Aegee, il Coordinamento per l’Europa federale, democratica e solidale e altre realtà locali – hanno visto un concerto sinfonico dell’orchestra Gavazzeni diretto dal maestro Antonio Brena, una commemorazione al monumento di Francesco Nullo alla presenza della Fondazione Schuman di Varsavia e l’inaugurazione del centro Europe Direct Bergamo.🔗 Leggi su Bergamonews.it ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Senato, nasce l’Osservatorio SEE: “Velocizzare ingresso in UE dei Paesi dell’Est Europa”Roma, 27 febbraio 2026 – Investire nei Balcani e accelerare il processo di adesione all’Unione europea dei paesi dell’area per non lasciare la... Renzi celebra la Festa dell'Europa e attacca Meloni: “Sulle scelte Ue è senza idee”“Il 9 maggio è la festa dell'Europa stabilita come tale, ma è anche il giorno della data di nascita di una ragazzina che si chiamava Sophie Scholl,... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Sito Istituzionale | Festa dell'Europa, gli eventi in programma a Roma; Bologna celebra la Festa dell’Europa: il 9 maggio a FILLA incontri, cinema e partecipazione civica; #EuropeDay - Rappresentanza in Italia; Migliaia di giovani con Metsola al Campidoglio: la Giornata dell’Europa a Roma. Giornata dell'Europa, al Pincio sventola la bandiera più grande d'EuropaIl dispiegamento della bandiera dà il via al grande evento che celebra i valori europei. Nel corso della giornata spazio a talk, attività e interventi con personalità del mondo della politica e dello ... romatoday.it Festa dell’Europa. Il Comune celebra i valori Ue grazie alle città gemellateLa delegazione di Schongau ricevuta a palazzo Orsetti ieri mattina dal consigliere delegato Pierini e da Duccio Lo Russo, presidente di Twinning Lucca ... lanazione.it Nel giorno della Festa dell'Europa, il nostro Presidente, On. Andrea Marcucci, ricorda una verità semplice: l’Europa non è un simbolo astratto, ma la più grande conquista di libertà, pace e democrazia della nostra storia. Oggi che tornano guerre, nazionalismi e x.com In Italia, per la Festa della Mamma c'è una particolare tradizione floreale a scopo benefico che mi piace molto. reddit