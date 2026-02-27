Senato nasce l’Osservatorio SEE | Velocizzare ingresso in UE dei Paesi dell’Est Europa

Il Senato ha istituito l’Osservatorio SEE, un organismo dedicato a velocizzare l’ingresso dei Paesi dell’Est Europa nell’Unione Europea. L’obiettivo è favorire l’investimento nei Balcani e accelerare il percorso di adesione. La decisione è stata annunciata il 27 febbraio 2026 a Roma. L’Osservatorio sarà responsabile di monitorare le procedure e facilitare le attività di integrazione.

Roma, 27 febbraio 2026 – Investire nei Balcani e accelerare il processo di adesione all’Unione europea dei paesi dell’area per non lasciare la regione in balia dell’influenza di Cina e Russia, che alimentano - anche attraverso un’incessante propaganda sui social network - sentimenti nazionalisti e antieuropeisti nell’opinione pubblica. Su questi presupposti è nato l’Osservatorio Sud Est Europa (SEE), frutto della partnership tra la Fondazione Luigi Einaudi e il MIB Trieste School of Managment, con il sostegno di Open Society Foundation e di Generali. Presentato questa mattina in conferenza stampa al Senato, l’Osservatorio avrà la sua sede a Trieste. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Senato, nasce l’Osservatorio SEE: “Velocizzare ingresso in UE dei Paesi dell’Est Europa” Perché serve velocizzare l’ingresso in Ue dei Paesi dell’est EuropaInvestire nei Balcani e accelerare il processo di adesione all’Unione europea dei paesi dell’area per non lasciare la regione in balia dell’influenza... Leggi anche: UE, il 26 febbraio summit con i Paesi del confine Est Temi più discussi: Nasce l'Osservatorio See, 'accelerare per i Paesi del Sud Est Europa in Ue'; Fondazione Sportcity, al Senato presentate le attività sui territori per il 2026; Fondazione Sportcity, evento al Senato con focus sull’Abruzzo; Perché serve velocizzare l’ingresso in Ue dei Paesi dell’est Europa. Senato, nasce l’Osservatorio SEE: Velocizzare ingresso in UE dei Paesi dell’Est EuropaL’Osservatorio Sud Est Europa (SEE), frutto della partnership tra la Fondazione Luigi Einaudi e il MIB Trieste School of Managment, con il sostegno di Open Society Foundation e di Generali ... msn.com Nasce l'Osservatorio See, 'accelerare per i Paesi del Sud Est Europa in Ue'Investire nei Balcani e accelerare il processo di adesione all'Unione europea dei Paesi dell'area per non lasciare la regione in balia dell'influenza di Cina e Russia, che alimentano - anche attravers ... ansa.it Nasce l'Osservatorio See, 'accelerare per i Paesi del Sud Est Europa in Ue'. Iniziativa Fondazione Einaudi e Mib Trieste. Plauso di Tripodi e Rojc #ANSA x.com Nasce l'Osservatorio See, 'accelerare per i Paesi del Sud Est Europa in Ue' L'iniziativa della Fondazione Einaudi e del Mib Trieste School of Managment Investire nei Balcani e accelerare il processo di adesione all'Unione europea dei Paesi dell'area per non l - facebook.com facebook