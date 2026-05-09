Festa della Mamma le proposte di DAS GIOTTO e Didò

In occasione della Festa della Mamma, tre marchi propongono diverse iniziative e prodotti dedicati. DAS presenta un ikebana realizzato in pasta modellabile, mentre GIOTTO offre un set Paint by Numbers a tema floreale. Didò organizza invece un laboratorio gioco pensato per i più piccoli. Le proposte sono state ideate come regali emozionali adatti a tutte le età, combinando creatività e divertimento.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Ikebana in pasta modellabile, Paint by Numbers floreale e un laboratorio gioco per i più piccoli. Un regalo emozionale per tutte le età. Per la Festa della Mamma, il gesto più semplice può trasformarsi nel regalo più prezioso: creare qualcosa con le proprie mani. Un fiore modellato, dipinto o costruito diventa un segno d’affetto che non appassisce, un ricordo che resta. È da questa idea che nascono le proposte creative firmate DAS, GIOTTO e Didò, pensate per coinvolgere tutte le età e trasformare la manualità in un momento di condivisione. La prima ispirazione arriva da DAS IKEBANA – The Art of Happiness, un set che introduce all’antica arte giapponese della composizione floreale.🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Festa della Mamma, le proposte di DAS, GIOTTO e Didò ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Giotto e Didò a Città della Scienza: un anno di laboratori creativi per i più piccoliLa creatività incontra la scienza al Museo interattivo di Città della Scienza, grazie alla collaborazione tra il centro scientifico napoletano e il... Giotto e Didò a Città della Scienza con laboratori dedicati alle nuove generazioniLa creatività incontra la scienza: GIOTTO e Didò a Città della Scienza per un anno di laboratori dedicati alle nuove generazioni. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Festa della mamma 2026 a Palazzo Lombardia; Festa della mamma a Roma: tutti gli eventi da non perdere il 10 maggio; Festa della Mamma 2026: Le Equilibriste, la maternità in Italia; La vera storia della Festa della Mamma e la donna che la inventò. Le 10 canzoni più belle per la Festa della MammaCerchi la dedica perfetta per la Festa della Mamma? Prova a dirle quanto le vuoi bene con una canzone, dai classici di Sanremo alle hit moderne di Coez e Taylor Swift. Dedicare una canzone alla propri ... focusjunior.it Auguri buona festa della mamma 2026 | Dalle canzoni alle poesie, le frasi migliori da inviare domaniAuguri buona festa della mamma 2026: le frasi più belle, tra canzoni e poesie, per i messaggi da inviare domani ... ilsussidiario.net Il Conita Rieti ODV dona cuori di cioccolato ai bambini per la Festa della Mamma x.com Qualcun altro si sente un'immensa tristezza la Festa della Mamma reddit