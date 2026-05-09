Festa della Mamma le proposte di DAS GIOTTO e Didò
In occasione della Festa della Mamma, tre marchi propongono diverse iniziative e prodotti dedicati. DAS presenta un ikebana realizzato in pasta modellabile, mentre GIOTTO offre un set Paint by Numbers a tema floreale. Didò organizza invece un laboratorio gioco pensato per i più piccoli. Le proposte sono state ideate come regali emozionali adatti a tutte le età, combinando creatività e divertimento.
Ikebana in pasta modellabile, Paint by Numbers floreale e un laboratorio gioco per i più piccoli. Un regalo emozionale per tutte le età. Per la Festa della Mamma, il gesto più semplice può trasformarsi nel regalo più prezioso: creare qualcosa con le proprie mani. Un fiore modellato, dipinto o costruito diventa un segno d’affetto che non appassisce, un ricordo che resta. È da questa idea che nascono le proposte creative firmate DAS, GIOTTO e Didò, pensate per coinvolgere tutte le età e trasformare la manualità in un momento di condivisione. La prima ispirazione arriva da DAS IKEBANA – The Art of Happiness, un set che introduce all’antica arte giapponese della composizione floreale.🔗 Leggi su Lopinionista.it
Notizie correlate
Giotto e Didò a Città della Scienza: un anno di laboratori creativi per i più piccoliLa creatività incontra la scienza al Museo interattivo di Città della Scienza, grazie alla collaborazione tra il centro scientifico napoletano e il...
Giotto e Didò a Città della Scienza con laboratori dedicati alle nuove generazioniLa creatività incontra la scienza: GIOTTO e Didò a Città della Scienza per un anno di laboratori dedicati alle nuove generazioni.
Una raccolta di contenuti
Temi più discussi: Festa della mamma 2026 a Palazzo Lombardia; Festa della mamma a Roma: tutti gli eventi da non perdere il 10 maggio; Festa della Mamma 2026: Le Equilibriste, la maternità in Italia; La vera storia della Festa della Mamma e la donna che la inventò.
Le 10 canzoni più belle per la Festa della MammaCerchi la dedica perfetta per la Festa della Mamma? Prova a dirle quanto le vuoi bene con una canzone, dai classici di Sanremo alle hit moderne di Coez e Taylor Swift. Dedicare una canzone alla propri ... focusjunior.it
Auguri buona festa della mamma 2026 | Dalle canzoni alle poesie, le frasi migliori da inviare domaniAuguri buona festa della mamma 2026: le frasi più belle, tra canzoni e poesie, per i messaggi da inviare domani ... ilsussidiario.net
Festa della Mamma: una su 2 riceve in regalo piante e fiori facebook
Il Conita Rieti ODV dona cuori di cioccolato ai bambini per la Festa della Mamma x.com
Qualcun altro si sente un'immensa tristezza la Festa della Mamma reddit