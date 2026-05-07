Unica il dolce della Pasticceria Marisa per celebrare la Festa della Mamma

La Pasticceria Marisa ha preparato un dolce speciale chiamato “Unica” per celebrare la Festa della Mamma. La creazione è stata ideata per rappresentare al meglio la figura materna, secondo quanto comunicato dalla pasticceria. La scelta di questa ricetta accompagna la ricorrenza, che si celebra in tutto il paese. La presentazione del dolce è stata annunciata nelle ultime ore attraverso i canali ufficiali dell’attività.

La mamma è sempre la mamma, e la Pasticceria Marisa ha deciso di dedicarle una creazione che la descriva al meglio: «Unica». Questo dolce speciale è stato pensato per celebrare tutte le mamme con il gusto inconfondibile delle fragole e l'artigianalità della pasticceria di San Giorgio delle.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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