La festa della mamma, celebrata in molte parti del mondo, ha radici che si intrecciano con eventi storici e tradizioni diverse. Originariamente, questa ricorrenza ha avuto diverse interpretazioni, passando da celebrazioni religiose a iniziative civili. Nel tempo, si è diffusa a livello internazionale, adattandosi a varie culture e contesti. La sua storia include momenti legati a eventi bellici, movimenti sociali e trasformazioni culturali, che hanno contribuito a renderla una giornata dedicata all'affetto materno.

Da un campo di battaglia della Guerra civile americana agli altari della Madonna, passando per il regime fascista e i fiorai liguri: il lungo viaggio della festa più tenera dell’anno. Ogni seconda domenica di maggio, centinaia di milioni di persone nel mondo si svegliano con un pensiero fisso: un mazzo di fiori, un biglietto scritto a mano, una telefonata attesa da settimane. Eppure pochi sanno che la Festa della mamma — quella data cerchiata in rosso sul calendario, quella che fa esaurire le rose nelle fiorerie — non nasce dalla nostalgia né dalla poesia, ma da una guerra civile, da un lutto e da una donna testarda chiamata Anna Jarvis. Una figlia, un lutto e una battaglia legale: così nacque il Mother’s Day.🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

© Nonewsmagazine.com - Festa della mamma: storia, origini e come una tradizione americana conquistò il mondo

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