Gino Iannace | la città dei sogni e delle ambizioni al centro della campagna elettorale

Gino Iannace ha presentato il suo slogan per la campagna elettorale, definendo la città come un luogo di sogni e ambizioni per i cittadini. È il capolista della Lista Mastella Noi di Centro al consiglio comunale di Avellino. Quattro mesi dopo aver partecipato alle elezioni regionali, ha deciso di tornare in campo con un buon risultato di consensi ottenuto in quella occasione.

“Una città a dimensione dei sogni e delle ambizioni dei cittadini” è lo slogan della campagna elettorale di Gino Iannace, capolista della Lista Mastella Noi di Centro al consiglio comunale di Avellino, che torna in campo a pochi mesi dalla corsa alle regionali e il buon risultato di consensi.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate La campagna elettorale passa dai social: video brevi e periferie al centro dei messaggi, ma l’impatto visivo non bastaAl di là delle inevitabili polemiche, spesso personalizzate, che accompagnano ogni competizione elettorale quando viene vissuta più come scontro che... Parcheggiare in città, rafforzati i controlli: Veronetta al centro della campagna "Sosta Responsabilmente"Prosegue a Verona la campagna di sensibilizzazione “Sosta Responsabilmente”, promossa da Amt3 con l’obiettivo di informare gli automobilisti sulle... Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Gino Iannace: la città dei sogni e delle ambizioni al centro della campagna elettorale; Elezioni Comunali Avellino 2026, Nello Pizza candidato sindaco: tutte le liste e i nomi; Comunali Avellino: ecco le liste e i candidati; Comunali Avellino 2026, ecco le liste complete e i nomi di tutti i candidati. La nostra squadra per le elezioni comunali di Avellino 1)IANNACE GINO 2) ADDESA GAETANA 3) ADDESA MICHELE 4)ALVINO CIRO 5)BOCCELLA CONCETTA 6) BYBLIV OKSANA 7) CASO PANZA MAURIZIO 8)COSMO ANTONIO 9) COVELLI SABIN - facebook.com facebook