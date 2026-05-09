Festa della mamma dai dolci ai fiori | cosa stanno comprando e regalando i milanesi
Domenica 10 maggio si celebra la Festa della mamma e, secondo le prime rilevazioni sui consumi, i milanesi stanno puntando su dolci e fiori come regali principali. Le vendite di prodotti da pasticceria e di composizioni floreali sono in crescita rispetto agli anni precedenti, con un aumento delle richieste nelle settimane che precedono la festa. I negozi di settore registrano un’affluenza maggiore rispetto al solito in questo periodo.
Domenica 10 maggio si celebra la Festa della mamma e le prime rilevazioni sui consumi indicano una tendenza netta verso la pasticceria e il florovivaismo. Secondo i dati diffusi dall’osservatorio dei supermercati il Gigante, che gestisce circa settanta punti vendita tra Lombardia e resto del Nord.🔗 Leggi su Milanotoday.it
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In Italia, per la Festa della Mamma c'è una particolare tradizione floreale a scopo benefico che mi piace molto. reddit